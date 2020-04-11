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Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yapan motosiklet sürücüsüne para cezası
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve sonrasında kaza geçiren motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Belediye Meydanı'nda devriye görevini sürdüren polis ekipleri, M.A. (17) yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, park halindeki bir araca çarptı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye, sokağa çıkma yasağını ihlal ile ehliyetsiz ve küçük yaşta motosiklet kullanmasından dolayı toplam 13 bin 200 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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