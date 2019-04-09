Aydın'da Polisler Kan Bağışında Bulundu

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Aydın'da görev yapan polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve polis haftası dolayısıyla Aydın'da görev yapan polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Aydın Polisevi'nde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, "Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle can ve kan dostumuz Kızılay ile birlikte gönüllü kan verme etkinliği düzenledik. Polisimiz görevini yaparken zaman zaman meydana gelen olaylarda polisin de kana ihtiyacı oluyor. Hem bu ihtiyacın karşılanması hem de kurumsal işbirliğinin artması babında Kızılay'la bir kardeş gibiyiz. Kızılay Türkiye ve Aydın için önemli bir kurum. Bizde bu kurumsal birlikteliği arttırıcı etkinlikleri zaman zaman düzenliyoruz. Yılda iki veya üç sefer kan bağışı etkinliği düzenlediğimiz oluyor. Kızılay'a bize verdiği değer için teşekkür ediyorum" dedi.



Aydın Kızılay Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise, "Hastanemizde kan stoku varsa biz hayat kurtarabiliyoruz. Çünkü alınan kanın bir hastaya verilecek düzeye gelmesi yapılan işlemler 7-8 saat sürüyor. Yani hastane stoku ne kadar iyiyse kan yüzünden hayatlar yok olmamış olur. Aydın'da bizim kan merkezlerinde düzenli gelen bağışlarımız var. Ben böyle bir örnek davranışta bulundukları için tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

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