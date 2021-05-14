Ekipler, motosiklette yaptıkları aramada, bıçak ve muşta ele geçirdi.

Yaralanan sürücü Mahmut Berk Gönül (23) ve motosikletteki Onur Güzel (23), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Onur Güzel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika › Güncel › Aydın'da polisten kaçarken devrilen motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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