Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.A. gözaltına alınırken, araçtaki diğer şüpheli H.K. ise kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekibi arasında kovalamaca yaşandı.

Aydın 'da polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında otomobilden 500 gram metamfetamini yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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