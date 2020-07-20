Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Aydın'da polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında otomobilden 500 gram metamfetamini yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Aydın'da polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında otomobilden 500 gram metamfetamini yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekibi arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler kovalamaca esnasında yola 500 gram metamfetamini savurdu. Ekipler, araziye saçılan uyuşturucuyu topladı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.A. gözaltına alınırken, araçtaki diğer şüpheli H.K. ise kaçtı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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