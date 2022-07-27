Aydın'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı

27.07.2022 02:06
Aydın'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle polis araçlarına çarpınca yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle polis araçlarına çarpınca yakalandı.

İncirliova ilçesinde E.A, 09 ABD 747 plakalı otomobiliyle polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin takibe başladığı E.A, Germencik ilçesinde de uyarılara aldırmayarak yoluna devam etti.

Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu otomobil, Mursallı kavşağında iki polis aracına çarparak durdu.

Kazada sürücü E.A. ile aynı araçtaki M.Y. ve polis memuru A.Ç. hafif yaralandı.

Polis ekiplerince Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve alkollü olduğu belirlenen E.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ekip araçlarına çarpınca yakalandı - Son Dakika
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