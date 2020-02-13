Aydın'da polisten, velilere uyuşturucuyla mücadele semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da polisten, velilere uyuşturucuyla mücadele semineri - Son Dakika

Aydın'da polisten, velilere uyuşturucuyla mücadele semineri

6 saat önce

Aydın'da okul aile birliği başkanları ve velilerine yönelik "Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele" semineri verildi.

Aydın'da polisten, velilere uyuşturucuyla mücadele semineri, System.String[]

Aydın'da okul aile birliği başkanları ve velilerine yönelik "Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele" semineri verildi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere 159 veli ve okul aile birliği başkanı katıldı.

Polis memuru İbrahim Çam tarafından verilen seminerde, uyuşturucunun zararları ve bu konuda ailelerin dikkat edecekleri hususlar anlatıldı.

Seminerin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadelede toplumun desteğini almak amacıyla tüm illerde uygulanması istenilen eğitim çalışmaları kapsamında verildiği belirtildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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