Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi - Son Dakika

Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki Dr. Hidayet Sayın Sahnesi'nde, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Hacivat-Karagöz ve kukla oyunlarıyla eğlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, turizmdeki başarıda gazetecilerin de önemli payı olduğunu dile getirdi. Tuncer, gazetecilere katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Ferdi Uzun ise sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe katkı verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.