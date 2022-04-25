Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi

25.04.2022 15:33
Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi

Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali gerçekleştirildi.

Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki Dr. Hidayet Sayın Sahnesi'nde, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Hacivat-Karagöz ve kukla oyunlarıyla eğlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, turizmdeki başarıda gazetecilerin de önemli payı olduğunu dile getirdi. Tuncer, gazetecilere katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Ferdi Uzun ise sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe katkı verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Karagöz, Turizm, Çocuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi - Son Dakika


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