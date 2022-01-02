Aydın'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Naipli Mahallesi'nde Selçuk istikametinden Aydın yönüne giden 09 BD 091 plakalı motosiklet sürücüsü Özkan Yılmaz (60), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

2,75 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yılmaz'a trafiği tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin lira para cezası uygulandı.

Sağlık ekiplerince, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.