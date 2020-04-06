Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Çetin'in (41) kullandığı 09 VA 386 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz Çetin'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:48 Kaynak: AA
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