Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet mahallesi'nde bir şahıs silahla eşini rehin aldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet mahallesi'nde bir şahıs silahla eşini rehin aldı. Kadının yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi. Silahlı şahsın iknası ve ekiplerin eve girme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
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21.04.2020 03:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da rehine krizi - Son Dakika