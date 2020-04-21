Aydın'da rehine krizi - Son Dakika

Aydın'da rehine krizi

Aydın'da rehine krizi Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet mahallesi'nde bir şahıs silahla eşini rehin aldı.

Aydın'da rehine krizi AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet mahallesi'nde bir şahıs silahla eşini rehin aldı. Kadının yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisi sevk edildi. Silahlı şahsın iknası ve ekiplerin eve girme çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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