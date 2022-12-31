Dönercide yaşanan patlama anı kamerada! Korkuyla kendilerini dışarı attılar

Dün 15:30'da, Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındı. İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anına ilişkin bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde şiddetli patlamanın yaşanmasıyla insanların kaçıştığı görülüyor.

"ÜST KATTAKİLERİN HİÇBİRİ ÇIKAMADI"

Patlamanın yaşandığı döner restoranının karşısında yer alan pastanede çalışan görgü tanığı Betül Cengiz, yaşananları şöyle anlattı: "Alev topuna dönüştü. Alt kattakiler bir hamleyle çıkabildi. Ama üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler. Ve biz hiçbir şey yapamadık..."