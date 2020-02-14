Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Son Dakika

Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Yaylalı Mahallesi Tavas Caddesi'nde restorasyonu tamamlanan Hacı Ali Ağa Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ tarafından cuma namazı öncesi dua edildi.

Karatuğ, restorasyonun çok güzel yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cami hakkında AA muhabirine açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sanat tarihçisi Hüseyin Yıldırım, caminin bölgenin en değerli ve güzel ibadethanelerinden olduğunu, kitabelerden yola çıkarak 1591 yılında yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Yıldırım, camide 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Caminin 4 kitabesi mevcuttur. En eskisi olan kuzeydeki çeşmenin üzerindeki kitabeye göre caminin 1591 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Çeşitli dönemlerde deprem ya da doğal afetlerden kaynaklı oluşan hasarlar onarılmıştır. Cami Hacı Mollazade Vakfına bağlı bir camidir. En önemli özelliği içindeki nebati ve geometri süslemeleridir. 19. yüzyılda cami tekrar onarım geçirdiği için o dönemin en önemli özelliklerine göre tekrar inşa edilmiş ve bu halini almıştır."

Buharkent, Karacasu, Tavas, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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