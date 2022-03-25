Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

25.03.2022 17:44

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz erkek heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz erkek heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında

Çınarköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 metre boyunda bronz erkek heykeli ele geçirildi.

Operasyonda A.A, C.M. ve T.A. gözaltına alındı.

Heykel, Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi
Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

YORUMLAR
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Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi Roma dönemine ait bronz heykel ele geçirildi KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi - Son Dakika


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