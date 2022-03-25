Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz erkek heykeli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında
Çınarköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 metre boyunda bronz erkek heykeli ele geçirildi.
Operasyonda A.A, C.M. ve T.A. gözaltına alındı.
Heykel, Aydın Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi - Son Dakika