Son Dakika Haberleri: Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
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Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde ruhsatsız 3 silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Aydın'da ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde ruhsatsız 3 silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Reisköy Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 kurusıkı makineli tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi V.S, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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