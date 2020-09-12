Aydın'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Her iki ilçede de ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi. Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirdi. Buharkent'e bağlı Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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