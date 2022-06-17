Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Köşk 'ün Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Aydın 'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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