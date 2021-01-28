Aydın'da sağanak nedeniyle dereyi çevreleyen istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak nedeniyle Tabakhane Deresini çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
İlçede Salı gününden bu yana etkili olan sağanak sırasında Ramazanpaşa Mahallesi'nden geçen Tabakhane Deresinin debisi yükseldi.
Pınarbaşı mevkisinde dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkılarak dereye döküldü.
Polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
Bölgede iş yeri bulunan esnaf Ali Cengiz, gazetecilere, istinat duvarı çökerken çıkan sesin kendilerini korkuttuğunu, olayda yaralananın olmamasına sevindiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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