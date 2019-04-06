Aydın'da Sağanak ve Şiddetli Fırtına
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğlen saatlerinden itibaren şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu.
Rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreye ulaştığı kentte, sahildeki dalgaların boyu 4 metreye kadar yükseldi.
Fırtına ve yağış dolayısıyla Altunkum sahilindeki iş yerleri kapandı, tekneler ise Taşburun
Limanı'na demirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:52 Kaynak: AA
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