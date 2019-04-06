Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sağanak ve Şiddetli Fırtına

Aydın'da Sağanak ve Şiddetli Fırtına

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da Sağanak ve Şiddetli Fırtına, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğlen saatlerinden itibaren şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu.

Rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreye ulaştığı kentte, sahildeki dalgaların boyu 4 metreye kadar yükseldi.

Fırtına ve yağış dolayısıyla Altunkum sahilindeki iş yerleri kapandı, tekneler ise Taşburun Limanı'na demirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:52 Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel
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