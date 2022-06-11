Sağanak yağış Aydın'da su baskınlarına neden oldu

Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı

AYDIN - Aydın'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şehir adeta göle döndü. Yağış sonrası Aydın- İzmir ve Denizli Karayolu yer yer trafiğe kapanırken ekipler su basan yerlerde biriken sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dün meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte Aydın Efeler İlçe Merkezi başta olmak üzere şehrin pek çok yerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bu arada İzmir Bulvarı Ziraatçılar Kavşağı, Aydın-İzmir karayolu İncirliova yakınlarında yol ulaşıma kapandı. Öte yandan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bazı bölümlerine su bastı.

Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için adeta seferber oldu. Yağmur sonrası oluşan sel sularında mahsur kalan çocuk ve yaşlıları kurtarmak için polis ekipleri de yoğun çaba harcadı. Yağışların sakinleştiği Aydın'da ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.