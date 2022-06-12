Aydın'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

12.06.2022 00:58
Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Dün meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, kimi evlerin bodrum katların da yağmur suları birikti. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Aydın'daki yağışların hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Atatürk Bulvarı Başta olmak üzere Efeler İlçe Merkezi'nde bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Araçlar ve insanlar sele dönüşen yağışta mahsur kaldı.

İl genelinde yağışlar devam ederken Efeler İlçe Merkezi'nde yağış şiddetli olarak devam ediyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Nazilli de sele teslim oldu Nazilli de sele teslim oldu Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti Aydın'da 3 saat süren yağış hayatı felç etti
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement