Son Dakika › Güncel › Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınırken, kimi vatandaşlar yağmura aldırış etmeden yollarına devam etti.
Aydın'da etkili olan yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:38 Kaynak: İHA
Son Dakika Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor