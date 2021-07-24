Aydın'da sağlık çalışanları için moral etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Aydın'da sağlık çalışanları İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının özveri, fedakarlık ve cesaretle görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Etkinliğin, çalışanların moral ve motivasyonlarını en yüksek düzeyde tutmak amacıyla düzenlendiğini bildiren Açıkgöz, "Sağlık personellerimizin motivasyonlarını artırmak adına ilerleyen dönemlerde belli aralıklarla etkinliğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.