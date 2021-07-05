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Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi - Son Dakika

Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi

05.07.2021 15:39
Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ve hastalara moral olması amacıyla farklı illerden gönderilen çoğunluğu resim el emeği eserler, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde sergilendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ve hastalara moral olması amacıyla farklı illerden gönderilen çoğunluğu resim el emeği eserler, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde sergilendi.

ADÜ Aydın Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun ve Başhekimlikte planlama birim personeli olarak çalışan Ebru Alptekin'in girişimiyle "Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" açıldı.

Coşkun ve Alptekin'in başlattığı çalışma kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki sağlık çalışanları ve akademisyenler 200 eser gönderdi. Resimler ve el sanatı eserler hastane bahçesinde beğeniye sunuldu.

Alptekin, gazetecilere, sağlık çalışanlarının salgın döneminde çok fazla emek harcadığını söyledi.

İkinci kez sergi açtıklarını hatırlatan Alptekin, "Sergimizde Türkiye'nin birçok ilindeki üniversitelerinde akademisyenlerden destek geldi. Hastane koridorları adeta sanat merkezi haline geldi. Böylece hem sağlık çalışanları hem de ziyaretçilerimizin moralini yüksek tutacağına inanıyoruz." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü de bağışçılara teşekkür etti.

Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi
Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi
Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi
Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi
Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da sağlık çalışanlarına moral için yapılan resimler hastanede sergilendi - Son Dakika


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