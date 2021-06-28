Aydın'da sağlık çalışanlarının çocukları, aşı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı - Son Dakika

Aydın'da sağlık çalışanlarının çocukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünce aşı konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürleri dağıttı.

Kentte görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları ile onların arkadaşlarından oluşan 15 çocuk, Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Çocuklar, broşürleri verdikleri kişilere, aşının önemini de anlattı.

Ebeveynleri doktor olan Sude Suğra Kurt, gazetecilere, anne ve babasının salgın sürecinde çok yoğun çalıştığını belirterek, "Arkadaşlarımla beraber 'Onlara nasıl yardım edebiliriz' diye düşündük. Aklımıza bu geldi. Vatandaşlara da bu şekilde bilgilendirmelere katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Babası sağlık teknisyeni olan Beril Doğan da salgınla mücadelede aşının önemini anlatmak için kolları sıvadıklarını dile getirdi.

Çocuklardan Gizem Arslan ise "Babam bu süreçte çok yoruldu. Biz de onlara yardımcı olmak amaçlı onlar adına broşür dağıtıyoruz. Çünkü insanlar bir an önce aşılarını olsun ve salgın bitsin." dedi.

Irmak Küçük de ailesi sağlık çalışanı olan arkadaşlarına destekte olmak için etkinlikte yer aldığını söyledi.