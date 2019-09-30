Son Dakika Haberleri: Aydın'da sahillerde yoğunluk devam ediyor
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Aydın'da sahillerde yoğunluk devam ediyor

46 dakika önce

Aydın'da sahillerde yoğunluk devam ediyor Eylül ayının son günlerinde Kuşadası sahilleri Temmuz ayını yaşadıAYDIN - Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın'da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti.

Aydın'da sahillerde yoğunluk devam ediyor

Eylül ayının son günlerinde Kuşadası sahilleri Temmuz ayını yaşadı

AYDIN - Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın'da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti. Sahillerde ciddi bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler takvimler son baharı gösterse de adeta temmuz ayını yaşadılar.

Güne 27 derece sıcaklıkla başlayan Aydın'da öğlen saatlerinde 33 dereceye ulaşan ve 40 derece hissedilen sıcaklık nedeniyle fırsatını bulan herkes sahile koştu. Dünyaca ünlü kadınlar denizinde pek çok kişi Eylül ayının son gününde denize girip gönlünce serinledi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Aydın'ın Kuşadası sahilindeki görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.

Aydın'da sahillerde yoğunluk devam ediyor

Kuşadası, Eylül, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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