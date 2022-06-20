Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı

20.06.2022 18:31
Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, ekipler tarafından toplanarak barınağa götürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılıp, vatandaşların bahçelerine zarar veren 80 keçi, ekipler tarafından toplanarak barınağa götürüldü.

Çeltikçi ve Savuca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sahipleri tarafından bırakılan keçilerin bahçelerine zarar verdiği iddiasıyla Söke Kaymakamlığı ile belediye başkanlığına başvurdu.

Kaymakamlığın aldığı karar üzerine Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ekipleri sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçileri toplamak için çalışma başlattı.

Bayındır Caddesi'nde başlayan keçi toplama operasyonunda 80 keçi alınarak, daha önceden belirlenen barınağa götürüldü.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, gazetecilere, vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından keçilerin toplanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

İşlek, "Denetimlerimiz devam edecek. Keçilerin sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu sorunu kökten çözmek için gayretlerimiz devam edecek." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Söke'de Başıboş Keçilere Operasyon Son dakika! Söke'de Başıboş Keçilere Operasyon Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti Kimliğini Unutan Adayların Yardımına Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri Yetişti
Kaynak: AA

Söke Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:37:40. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da sahipleri tarafından başıboş bırakılan keçiler toplatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement