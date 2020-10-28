Aydın'da sahte altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte altınlarla bir kişiyi 80 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

M.T'nin, satın aldığı altınların sahte çıktığını söyleyerek dolandırıldığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurun ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda şüphelilerin A.İ, M.D, A.R.B, Ö.B. ve B.A.K. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada, bir miktar sahte altın ve 23 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 80 bin lira karşılığında 59 reşat altın satın alan M.T'nin bir kuyumcuya gittiğinde altınların sahte olduğunu öğrendiği belirtildi.