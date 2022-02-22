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Aydın'da sahte çek operasyonu - Son Dakika

Aydın'da sahte çek operasyonu

22.02.2022 09:23
Aydın'da sahte çek operasyonu

İnşaat malzemeleri satışı yapan firmalardan sahte çek kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik aralarından Aydın'ın da bulunduğu Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

İnşaat malzemeleri satışı yapan firmalardan sahte çek kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik aralarından Aydın'ın da bulunduğu Denizli merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de inşaat malzemesi satışı yapan firmalardan sahte çek vererek almış oldukları malzemeleri, suç organizasyonuna dahil olan hurdacılar aracılığı ile paraya çeviren çete için polis ekipleri düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin mal alışı için pazarlık yaptıkları esnada karşılığı olan gerçek çek fotoğraflarını kullandıkları, alış veriş esnasında ise algı yanılması oluşturmak suretiyle sahte olan fiziki çek kullanarak dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul illerinde bulunan 6 ikamet ve 2 işyerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Dolandırıcılık, Denizli, İnşaat, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da sahte çek operasyonu - Son Dakika


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