Aydın'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Aydın'da sahte içki operasyonu

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahte içki satılan eğlence mekanlarına yönelik operasyonda, 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahte içki satılan eğlence mekanlarına yönelik operasyonda, 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bulunan bazı eğlence mekanlarında sahte içki satıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.D, M.O. ve E.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 525 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D. ve M.O.'nun işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
Fuhuş operasyonunda yakalanan bir kişide HIV virüsü tespit edildi 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]