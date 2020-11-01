Aydın'da sahte içkiden 1 kişi daha öldü - Son Dakika

Aydın'da sahte içkiden 1 kişi daha öldü
01.11.2020 13:56
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan torna ustası Ünal Küçüközer (50), yaşamını yitirdi.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan torna ustası Ünal Küçüközer (50), yaşamını yitirdi.
Şirinevler Mahallesi, 5 Eylül Caddesi'nde yaşayan Ünal Küçüközer, önceki gün saat 15.00 sıralarında rahatsızlandı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközer'in akşam içtiği sahte içkiden zehirlediği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Küçüközer, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.9 Ekim'den bu yana Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı Küçüközer ile birlikte 11'e yükseldi.
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