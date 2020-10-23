Aydın'da sahte içkiden 9'ucu ölüm - Son Dakika

AYDIN'da sahte votka içtikten sonra rahatsızlanan Umut Arın (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlde sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Kuşadası'nda sahte votka içen Umut Arın, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arın, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Tedaviye alınan Arın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Umut Arın'ın ölümüyle il genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.