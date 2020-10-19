Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde sahte içki kaynaklı zehirlenme şüphesiyle bir haftadır tedavi gören 62 yaşındaki Osman Ö, müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha öldü - Son Dakika

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