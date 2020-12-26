Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
M.Ç'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri 5 litre sahte içki buldu.
Eşinin ifadesi doğrultusunda M.Ç'nin sahte içki yapımında kullandığı maddeleri M.L.Ö'den satın aldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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