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Aydın'da sahte para operasyonu - Son Dakika

Aydın'da sahte para operasyonu

11.02.2022 17:59
Aydın'da sahte para operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 34 bin 800 sahte dolar ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 34 bin 800 sahte dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye yüklü miktarda sahte para getirerek esnafı ve vatandaşları mağdur etmek isteyen kalpazanlara geçit vermedi. M.Ö. ve E.T. isimli şahısların Nazilli'ye sahte para getireceği bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda toplam değeri 34 bin 800 ABD doları olan 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. İki şahıs hakkında parada sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da sahte para operasyonu

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, dolar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da sahte para operasyonu - Son Dakika


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