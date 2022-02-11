Üye Girişi
Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.02.2022 18:37
Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçeye sahte para girişi olacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın- Denizli kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 34 bin 800 dolar ele geçirdi.

Polis, şüpheli M.Ö. ve E.T'yi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:45:57. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement