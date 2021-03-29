Aydın'da sahte POS cihazıyla kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, iş yeri çalışanı S.K ve iş birliğinde oldukları belirlenen A.S, İ.K ve P.D'yi gözaltına aldı.

Ege Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kasada bir kart kopyalama cihazı ele geçirdi.

Şikayetçilerin kart harcamalarını inceleyen ekipler, aynı lokantaya yapılan ödemeler sonrası harcama trafiklerinin arttığını tespit etti.

Aydın 'ın Didim ilçesinde sahte POS cihazıyla müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan bir lokanta çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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