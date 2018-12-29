Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sahte ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ve Germencik ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 28 şişe kaçak içki, 25 litre sahte rakı ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Sahte ve Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
AYDIN'ın Söke ve Germencik ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 28 şişe kaçak içki, 25 litre sahte rakı ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışı ve imalatına yönelik denetimlerini artırdı. Söke'de düzenlenen operasyonda K.E.'nin evinde 23 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Germencik'te yapılan operasyonda ise B.A.'ya ait evde 25 litre sahte rakı, 5 şişe değişik markalarda kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere 180 litre etil alkol, bin adet içki şişesi kapağı, bin 824 adet sahte TAPDK bandrolü, 840 adet boş içki şişesi, içki şişelerine yapıştırılan 3,5 top sahte etiket ve bir adet pet şişe içerisinde anason maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak içkilere polis el koyarken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında '5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Güncel
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