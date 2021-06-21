Aydın'ın İncirliova ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Erbeyli Mahallesinde İsmail Girgin'in (32) kullandığı 09 HM 530 plakalı saman yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araziye saçılan samanlar, başka bir tıra yüklendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika