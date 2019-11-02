Aydın'da sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Aydın'da aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 10 kişi, sanal para borsasında yatırım yapacağı vaadiyle kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kadın hakkında polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine şikayet başvurusunda bulunan kişiler, S.G.Y'nin (39) sanal para borsasında yatırım yaparak kazanç sağlayacağı vaadiyle kar payı karşılığı para topladığını öne sürdü.

Aralarında akademisyen ve doktorların da bulunduğu başvurucuların ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'dan Aydın'a geldiği öğrenilen kadın zanlı hakkında farklı illerde de aynı nitelikte şikayet başvurularının bulunduğu öğrenildi.

Şikayet başvurusunda S.G.Y'nin para toplayarak fon oluşturduğu, sanal para borsasında yatırım yaparak kar payı vadettiği, ilk etapta mağdurlara para kazandırdığı, daha büyük tutarlarda para topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ve bu yöntemle Aydın'da yaklaşık 3 milyon lira topladığı iddia edildi.