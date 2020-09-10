Son dakika! Sanayi sitesinde yangın - Son Dakika

Yangında dükkan ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dükkanın içindeki malzemelere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki sanayi sitesinde kaportacılık yapan Bayram Erdoğan , bir müşterisinin arabasını kaynakla tamir ederken, kaynaktan çıkan kıvılcımların koltuklara sıçraması sonucu yangın çıktı.

Aydın 'ın Germencik ilçesinde sanayi sitesindeki bir kaportacıda çıkan yangında, iş yeri ve 1 araç kullanılamaz hale geldi.

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