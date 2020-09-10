Aydın'da sanayi sitesinde yangın - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde sanayi sitesindeki bir kaportacıda çıkan yangında, iş yeri ve 1 araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki sanayi sitesinde kaportacılık yapan Bayram Erdoğan, bir müşterisinin arabasını kaynakla tamir ederken, kaynaktan çıkan kıvılcımların koltuklara sıçraması sonucu yangın çıktı.
Dükkanın içindeki malzemelere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında dükkan ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:19 - Kaynak: AA
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