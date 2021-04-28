Aydın'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 09 D 3919 plakalı hafif ticari araç, Bucak Mahallesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rahmi (57) ve İslam Elban (50), Çine Devlet Hastanesine, Nizamettin ve Feyzullah Elvan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.