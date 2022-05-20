Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

20.05.2022 13:08

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Orcan Akşit (40) idaresindeki 20 DJ 773 plakalı kamyonet, Söke-Milas kara yolunda, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, sazlık alandaki şarampole devrildi.

Kazada sürücü Orcan Akşit, kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Kaçar ile Süleyman Kavık yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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