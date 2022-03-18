Aydın'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ufuk Kaymak (32) idaresindeki 34 DZU 622 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Şahnalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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