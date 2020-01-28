Aydın'da şaşırtan kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da şaşırtan kaza - Son Dakika

Aydın'da şaşırtan kaza

49 dakika önce

Denizli-İzmir karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu'da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Aydın'da şaşırtan kaza, System.String[]

Denizli- İzmir karayolunda seyreden bir kamyon Umurlu'da bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, dümdüz yolda meydana gelen ilginç kaza herkesi şaşırttı.


Kaza gece yarısı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Denizli istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 35 DIT 40 plakalı, konteynır yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yan yola giren kamyon daha sonra devrilerek yan yattı. Gece yarsısı kamyonun büyük bir gürültü ile devrilmesi üzerine uyanıp yola koşan vatandaşların ihbarı ile olay yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımı ile devrilen kamyonun sürücüsü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yoldan çıkan kamyonun yolun kenarındaki evlere çarpmaması olası bir faciayı önlerken, dümdüz yolda meydan gelen ilginç kaza herkesi şaşırttı.


Polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Denizli, Umurlu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı
ALS hastası yaşlı kadının karnına yoğun bakımda kesici cisimle 'ATT' yazıldı Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı "Böbrek taşı döküyorsun" diye hastaneden gönderilen kadın ikiz bebeklerini kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 04:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da şaşırtan kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]