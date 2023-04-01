Aydın'da şaşırtan ölüm - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da şaşırtan ölüm

01.04.2023 18:41
Aydın'da şaşırtan ölüm

Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde bir şahıs imar yaptırdığı bahçesinde ölü bulundu.

Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde bir şahıs imar yaptırdığı bahçesinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Zihni Ceyhan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre Aydın il merkezinde hocalık yapan 55 yaşlarındaki Zihni Ceyhan hafta sonu Eğrikavak Köyü yaylasında bulunan kestaneliğini sürdürüp bakım yaptırmak için yaylaya çıktı. Ramazan dolayısıyla oruçlu olduğu öğrenilen ve öğlen saatlerinde abdest almak için bahçe damına çıkan Zihni Ceyhan'ın geri dönmemesi ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine şüphelenen yakınları şahsı baygın vaziyette buldu. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Zihni Ceyhan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Zihni Ceyhan ikindi namazı sonrası köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bakım için gittiği kestanelikte ölü bulundu Bakım için gittiği kestanelikte ölü bulundu Efeler'de motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı Efeler'de motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Efeler, Ceyhan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da şaşırtan ölüm - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Aslan'ın yıldızları döndü! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:10 O eski halinden eser yok şimdi! 4 golde de aynı hatayı yapan Uğurcan'a tepkiler çığ gibi
18:58 Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına bir tepki de Destici'den: Bu milletin inancından nasibini almamış
18:36 Bakım için gittiği kestanelikte ölü bulundu
18:26 "Papatya çayı" polemiğinde 2. raunt! Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bir tavsiye var
18:06 Emre Belözoğlu şeytanın bacağını kırdı! Başakşehir'in galibiyet hasreti dindi
18:04 Bunlar alışık olmadığımız skorlar! Trabzon'da gol düellosunun galibi Kayserispor
17:51 Ankara'da AVM'de yangın! Vatandaşlar apar topar tahliye edildi
17:32 Volkan Demirel'in yeni adresi neresi oluyor? İşte yeni kararı
17:26 Volkan Demirel'in yeni adresi neresi olacak? Kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 20:18:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da şaşırtan ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement