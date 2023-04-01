Aydın'da şaşırtan ölüm

Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde bir şahıs imar yaptırdığı bahçesinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Zihni Ceyhan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre Aydın il merkezinde hocalık yapan 55 yaşlarındaki Zihni Ceyhan hafta sonu Eğrikavak Köyü yaylasında bulunan kestaneliğini sürdürüp bakım yaptırmak için yaylaya çıktı. Ramazan dolayısıyla oruçlu olduğu öğrenilen ve öğlen saatlerinde abdest almak için bahçe damına çıkan Zihni Ceyhan'ın geri dönmemesi ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine şüphelenen yakınları şahsı baygın vaziyette buldu. Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Zihni Ceyhan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Zihni Ceyhan ikindi namazı sonrası köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AYDIN