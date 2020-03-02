Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı - Son Dakika

Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı

6 saat önce

Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı.

Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı, System.String[]

Aydın'da seher vakti eller 'Bahar Kalkanı Harekatı' için semaya kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Seher vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin İdlib Kenti'nde rejim güçlerine düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabah namazından önce tüm camilerde Fetih Suresi okunup eller semaya kalktı.


Aydın Ramazanpaşa Camii'nde gerçekleştirilen programda Hafız Mehmet Kurt, tarafından sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te sürdürdüğü 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından sabah namazı eda edildi. - AYDIN

Aydın, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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