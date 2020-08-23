Aydın'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde görevli Polis Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar yaptıkları çalışmalar sonucu Akkan'ın cesedini sudan çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Gölete gezmeye gelen vatandaşlar gölette bir cesedin olduğunu fark etti.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:35

Kaynak: AA

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