Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan yapay sulama göletine serinlemek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen gölette Resul B. (17) ve Yusuf G. (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü. Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika