Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti

19.06.2022 21:35

Aydın'da yapay sulama göletine girip serinlemek isteyen 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğun gözden kaybolmasının ardından bölgeye gelen ekipler arama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda tahliye edilen gölette iki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan yapay sulama göletine serinlemek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen gölette Resul B. (17) ve Yusuf G. (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

ACI AİLELER GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü. Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu
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Kaynak: AA

Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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