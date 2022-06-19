Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen gölette Resul B. (17) ve Yusuf G. (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan yapay sulama göletine serinlemek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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